Moeder Miss Etam en Steps maakt doorstart onder nieuwe eigenaar

Klopt, mooi. Maar wellicht dat verliesgevende winkels dichtgaan. Misschien wordt openstaande huur niet meer betaald of gedeeltelijk, en worden huurcontracten opnieuw onderhandeld met lagere huren? Vraag is wel of het nodig is, of dat het in basis gezonde cash flows had maar simpelweg te hoge schulden en slechte balans ..