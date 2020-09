'Simon had al de leiding moeten hebben bij JDE Peet's'

Gepubliceerd op | Views: 351

AMSTERDAM (AFN) - Het is goed dat Fabien Simon de nieuwe topman is geworden van JDE Peet's, waar koffiemerk Douwe Egberts onderdeel van is. Dat schrijft ING in een analyse. Volgens de kenners van de bank had Simon vorig jaar al de baas moeten worden, maar toen werd gekozen voor Casey Keller. De timing van het vertrek van Keller, zo kort na de beursgang van het bedrijf, vinden de marktvorsers wel ongelukkig.

Simon was tussen 2014 en 2019 al financieel directeur bij JDE Peet's en volgens ING verantwoordelijk voor de expansie van het bedrijf naar een wereldwijde koffiegigant. Hij was mede verantwoordelijk voor de beursgang van de onderneming. Daarbij ging het om de grootste beursgang in Europa dit jaar met een opbrengst van 2,6 miljard euro.

ING handhaaft zijn koopadvies op JDE Peet's, met een koersdoel van 46,47 euro. Het aandeel stond vrijdag omstreeks 10.20 uur 1,3 procent lager op 35,85 euro.