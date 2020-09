Lira zakt verder tot nieuw dieptepunt

Voor de Turken zelf wordt het leven duurder, maar voor degenen die euro's bezitten goedkoper.



Je krijgt nu meer lira voor een euro. En dat zorgt voor een toenemende vraag naar luxe handtassen, haartransplantaties of vakantiehuizen,



Turkse huizenmarkt



Voor investeerders kan de Turkse huizenmarkt interessant zijn. Veertig procent van de bevolking is onder de 25 jaar. Sepers: "Die mensen zullen in de toekomst huizen willen kopen. Dat maakt het lucratief om nu een huis te kopen in Turkije. De lira-koers versterkt dat."



Toeristen en ondernemers in de toeristische sector varen juist wel bij de lira-koers.



En je abonnement van Netflix wordt ook goedkoper als je via Turkije kijkt.