Hoofdrol voor banken en chipbedrijven op beurzen

Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen wisten vrijdag de openingsverliezen weg te werken. De chip- en technologiebedrijven werden van de hand gedaan in navolging van de zware koersverliezen bij Amerikaanse branchegenoten. Sterke koerswinsten in de Europese bankensector boden echter tegenwicht. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag naar buiten komt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 549,20 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 804,27 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent.

De chipbedrijven ASMI en ASML waren de grootste dalers bij de Amsterdamse hoofdfondsen met minnen tot 2,5 procent na het verlies van bijna 6 procent van de Philadelphia chip-index, de Amerikaanse graadmeter van de chipsector. In de MidKap leverde Besi 1,7 procent in.

Koplopers

Koplopers in de AEX waren de banken ABN AMRO en ING met winsten tot 3,7 procent. De Spaanse banken deden het nog beter. Caixabank en Bankia stegen 12 procent en 30 procent in Madrid. De twee grote Spaanse banken voeren gesprekken over een mogelijke samensmelting. De Spaanse overheid heeft nog steeds meer dan 60 procent van Bankia in handen, maar wil naar verluidt elk voorstel dat op tafel komt analyseren. Concurrenten Santander en BBVA wonnen rond 4 procent. In Parijs klommen de Franse banken BNP Paribas en Crédit Agricole ruim 3 procent.

Just Eat Takeaway daalde 0,1 procent. Het maaltijdbestelbedrijf heeft alle goedkeuringen gekregen van de toezichthouders voor de overname van Grubhub. Met de deal, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, is 7,3 miljard dollar gemoeid.

Inzage

GrandVision zakte 2,1 procent. Brillenreus EssilorLuxottica (plus 0,1 procent) wil nog altijd inzage in bedrijfsgevoelige informatie van Pearle en Eyewish-moeder GrandVision en diens eigenaar HAL (min 0,2 procent). De Frans-Italiaanse onderneming gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter in Rotterdam. Die vond het eerder niet noodzakelijk dat EssilorLuxottica, die ook aan een overname van GrandVision werkt, inzage kreeg.

De euro was 1,1852 dollar waard tegenover 1,1827 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 41,14 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent minder, op 43,82 dollar per vat.