Just Eat Takeaway mag Grubhub overnemen van toezichthouders

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (JET) heeft alle goedkeuringen gekregen van de toezichthouders voor de overname van Grubhub. Met de deal, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, is 7,3 miljard dollar gemoeid. De aandeelhouders van beide bedrijven moeten nog wel hun fiat geven voor de overname.

Grubhub geldt als de leidende speler in de Verenigde Staten. Het Nederlands-Britse bedrijf kaapt Grubhub weg voor de ogen van Uber, dat volgens verschillende media eveneens geïnteresseerd was in het bedrijf. Uber is vooral bekend van zijn gelijknamige taxi-app maar is via Uber Eats ook actief op de maaltijdbezorgmarkt.

Overigens is Just Eat Takeaway zelf vrij recent ontstaan uit een fusie. Het Nederlandse Takeaway breidde eerder dit jaar dankzij de samenvoeging met het Britse Just Eat uit naar het Verenigd Koninkrijk. Aan die deal ging een maandenlang proces vooraf. Ook de samensmelting van Grubhub vergt nog wat tijd. De deal kan waarschijnlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond worden.

Aandeelhouders van Grubhub krijgen bij de deal voor elk aandeel Grubhub 0,671 aandelen Just Eat Takeaway. Zo wordt Grubhub bij de transactie gewaardeerd op 75,15 dollar per aandeel. Het hoofdkantoor van Just Eat Takeaway blijft ook na de deal gevestigd in Amsterdam en Grubhub houdt zijn hoofdkantoor in Chicago. De verwachting is dat de overname in de eerste helft van 2021 wordt afgerond.