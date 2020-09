'AEX opent lager na zwaar verlies Wall Street'

Er werd in forums al wekenlang aangegeven datbonze it fondsen nauwelijks hebben meegedaan met het feestje op nasdaq...de stijgingen waren volgens de analisten door de FANG aandelen aangedragen en die hadden wij niet in onze aex...Dat was de analyse dat aex niwt 640 staat maar op 550...Onze aex liep 15 procent achter tov nieuwe ATH op wallstreet..Tevens is terecht opgemerkt dat de lagere dollar dit enigzins hewft veroorzaakt. De dollar vanaf 1,11 tot 1,18 ca 5 procent gedaald...Dan zou de aex uiteindelijk ca 10 procent hoger moeten staan op ca 600. Hoe verklaar je nu dat de dollar van 1,20 naar 1,18 is gekelderd en door de val van FANG aandelen moeten omze it fondsen zoals adyeb, asml asmi etc allemaal mee crashen, hoewel deze fondsen vanaf de al ca 10 procent lager stonden en nu staan ze ca 16 procent lager door de val van gisteren...waarom loopt aex zo flink uit de pas. Zelfs zgn rotatie van it fds naar traditionele fondsen bood totaal geen evenwicht, aangezien onze traditionele fondsen paar keer zijn gehalveerd en geen gewicht meer hebben in de aex..Zou jij een analyse willen maken van onze fondsen met vergelijkbare fds in usa zoals rds vs exxon, waarvan ik vermoed dat exxon 50 procent hogere koerswaardering heeft en zelfs pas winst maakt bij olieprik

Js van 50 dollar in tegenstelling tot rds die al winst maakt bijca 36 dollar..onze financials noteren flink onder hun intrinsieke waardes, ja de rente is la 10 jaar laag en in usa is de rente ook laag dus dat magniet de reden zijndat koersen van deeze sector ca 30 procent hoger staan...