Vattenfall plaatst 8000 laadpalen in Noord-Brabant en Limburg

En 10 jaar later zullen wij weer klagen met zn allen over de massa laadpalen in het land.Natuur liefhebbers zullen weer in opstand komen.Massaal knokpartijen om laadpalen plaatsenHandje klap bij de gemeentes over wie, waar mag plaatsen.Belasting (teruglever vergoeding) heffen voor de laadpalen en gebruik. Wordt gewoon weer 1,54 per kWh ipv. 0,23 gemiddeld per kWh.Wat ze met hypotheekrente doen, doen ze ook met laadpalen en gebruik. Ze draaien alles terug. Dan komen de berekeningen dat het slecht voor natuurlandschap is.En we zijn weer terug bij af.Geen 4.200 tankstations in Nederland.Maar ongeveer 8,5 miljoen laad palen (aantal personen auto's in NL.Leve natuur landschap verandering.Dan toch maar voor de Kernfusie reactor.