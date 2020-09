Vattenfall plaatst 8000 laadpalen in Noord-Brabant en Limburg

Gepubliceerd op | Views: 1.209

STOCKHOLM (AFN) - Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall mag 8000 elektrische laadpalen plaatsen voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het gaat om een van de grotere aanbestedingen voor nieuwe laadnetwerken in Nederland. Financiële details van de overeenkomst meldde Vattenfall niet.

De partijen willen het de elektrische rijder in de twee zuidelijke provincies makkelijker maken om hun auto op te laden. Kopers hebben daardoor mogelijk al een oplaadpunt in de buurt nog voordat ze hun nieuwe auto ophalen bij de dealer. Het is de bedoeling dat de 8000 laadpalen voor 2024 worden gebouwd.