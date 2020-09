Nikkei zakt na koersval Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 559

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag lager gesloten. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten forse dalingen zien. De koersval op Wall Street zorgde voor een negatieve stemming op de beursvloeren. Vooral de sterk gestegen technologieaandelen werden van de hand gedaan na het grote verlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Verder werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De Nikkei in Tokio ging met een min van 1,1 procent het weekeinde in op 23.205,43 punten. De Japanse hoofdindex won desondanks deze week 1,4 procent. De Japanse chipbedrijven Alps Alpine en Tokyo Electron zakten 4 procent en 2,7 procent, na de min van bijna 6 procent van de Philadelphia chip-index, de Amerikaanse graadmeter van de chipsector. Telecomonderneming en techinvesteerder SoftBank verloor 3,2 procent. Murata Manufacturing, een toeleverancier van Apple, daalde ruim 1 procent, na de koersval van 8 procent van de Amerikaanse iPhone-maker.

In Shanghai noteerde de hoofdgraadmeter tussentijds 1,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 1,5 procent in. De Chinese techreuzen Alibaba en Tencent daalden 4 en 2 procent. De Kospi in Seoul verloor 1,3 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney raakte 3,1 procent kwijt.