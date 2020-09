Wereldhave biedt twee nieuwe pakketdiensten aan

Gepubliceerd op | Views: 937

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Wereldhave gaat twee nieuwe bezorgdiensten aanbieden op de Nederlandse markt. De eerste is een deal met pakketbezorger Parcls om het halen en brengen van pakketjes te vereenvoudigen. De tweede dienst heet "Connect", in samenwerking met Shopforce, en daarmee kunnen consumenten in een keer hun boodschappen laten doen bij lokale winkels.

Connect moet voor de huurders van Wereldhave een extra kanaal bieden om hun waar te verkopen. Consumenten kunnen hun boodschappen bij verschillende lokale winkels bestellen en vervolgens in een keer ophalen of laten bezorgen. Het platform wordt als eerst uitgerold in winkelcentra in Arnhem en Maassluis.

De samenwerking met Parcls maakt het voor klanten mogelijk om op een plek pakketjes van verschillende pakketbezorgers te halen en te brengen. Het concept heet "The Point" en wordt in november in Nieuwegein geïntroduceerd. Volgens Wereldhave is het in België al een succes.