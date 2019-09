Chatdienst Slack verhoogt omzetprognose

Gepubliceerd op | Views: 195

NEW YORK (AFN) - Chatdienst Slack, die met name populariteit geniet onder zakelijke gebruikers, heeft zijn omzetverwachting voor heel het boekjaar verhoogd. De onderneming presenteerde woensdag voor het eerst sinds zijn beursdebuut, half juni in New York, zijn resultaten.

Slack rekent voor heel het jaar nu op een omzet van 603 miljoen dollar tot 610 miljoen dollar. Eerder werd nog gesproken van opbrengsten tussen de 590 miljoen dollar en 600 miljoen dollar. De resultaten in het tweede kwartaal van het boekjaar waren iets beter dan marktvorsers in doorsnee hadden voorzien. Wel werd er een fors verlies geleden.

Het aandeel ging tijdens de reguliere handel, voorafgaand aan het cijferbericht, met 8 procent omhoog. Na de cijferpresentatie kelderde Slack in de zogeheten nabeurshandel zo'n 15 procent. Kenners wezen daarbij op de verwachtingen voor het derde kwartaal, die onder de prognoses uitkwamen.