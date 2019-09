Hoger slot voor Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 312

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger gesloten. Het positieve sentiment op Wall Street werd gesteund door politieke ontwikkelingen in Groot-Brittannië, Hongkong en Italië en beter dan verwachte cijfers over de dienstensector in China.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 26.355,47 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent tot 2937,78 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,3 procent tot 7976,88 punten.

Het Britse Lagerhuis stemde tijdens de beurshandel in met een wetsvoorstel over het voorkomen van een brexit zonder akkoord met de Europese Unie. Premier Boris Johnson riep daarop nieuwe verkiezingen uit. Verder trekt het bestuur van Hongkong de voorgestelde omstreden uitleveringswet formeel terug na langdurige protesten en is de politieke crisis in Italië opgelost.

Beige Book

Wall Street keek uit naar de publicatie van het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie. Daar kwam uit naar voren dat de economie gedurende een groot deel van juli en augustus in een bescheiden tempo groeiden. Bedrijven bleven optimistisch over de vooruitzichten voor de korte termijn, ondanks internationale handelsgeschillen.

Bij de bedrijven was er aandacht voor onder meer prijsvechter JetBlue Airways (min 4,5 procent) na een omzetwaarschuwing mede door de gevolgen van de orkaan Dorian op de Bahama's. Vleesverwerker Tyson Foods leverde bijna 8 procent in na een winstalarm voor 2019, mede als gevolg van een brand in een slachterij. Koffieketen Starbucks zakte 0,7 procent, nadat de onderneming tijdens een beleggerspresentatie zijn winstverwachting voor boekjaar 2020 neerwaarts bijstelde.

Apple

Modebedrijf Tapestry, moeder van onder meer tassenmerk Coach, kondigde aan dat topman Victor Luis per direct opstapt en won meer dan 5 procent. Techreus Apple ging 1,7 procent omhoog, nadat de onderneming bekendmaakte voor het eerst sinds 2017 schuldpapier uit te geven.

De euro was 1,1031 dollar waard, tegen 1,1026 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 4,5 procent tot 56,35 dollar. Brentolie kostte 4,3 procent meer op 60,77 dollar per vat.