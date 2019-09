Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met mooie plussen de handel uit gegaan. Het sentiment kreeg steun van de ontwikkelingen rond de brexit in het Verenigd Koninkrijk en de Italiaanse politiek. De kans op een no-dealbrexit is afgenomen en de politieke crisis in Italië is opgelost. Ook kwamen meevallende cijfers over de Chinese dienstensector waardoor de economische zorgen rond China wat werden verlicht.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent hoger op 563,46 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 815,29 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 1,2 procent.

In Milaan dikte de hoofdindex 1,6 procent aan. Door de samenwerking tussen de Democratische Partij (DP) en de Vijfsterrenbeweging (M5S) zijn nieuwe verkiezingen in Italië voorkomen. De Londense FTSE steeg 0,5 procent en ook het Britse pond zat in de lift. Het Lagerhuis stemt woensdag over een motie die een no-dealbrexit moet voorkomen. Als de motie wordt aangenomen wil premier Boris Johnson waarschijnlijk nieuwe verkiezingen uitschrijven.

ArcelorMittal

Koploper in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 5,9 procent. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 1,1 procent. In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro bovenaan met een plus van bijna 6 procent. Een opvallende stijger op het Damrak was Kiadis Pharma, dat zonder duidelijke reden ongeveer 18 procent aandikte. Op de lokale markt werd Curetis 20,9 procent meer waard. Het Duitse biotechnologiebedrijf gaat fuseren met zijn Amerikaanse branchegenoot OpGen.

De Europese verkopers van luxegoederen profiteerden van berichten dat het bestuur van Hongkong de controversiële uitleveringswet met China formeel zal intrekken. In de stad is het al maanden onrustig door protesten tegen het omstreden wetsvoorstel. Kering en LVMH, die veel producten verkopen in Hongkong, wonnen tot 3,6 procent in Parijs.

Delivery Hero

Thales klom 5,4 procent. Het Franse technologieconcern boekte meer omzet en winst in het eerste halfjaar, mede dankzij de overname van het Frans-Nederlandse Gemalto. In Frankfurt ging Delivery Hero 1,5 procent omlaag, ondanks het verhogen van het omzetdoel door het Duitse maaltijdbestelbedrijf.

De euro was 1,1026 dollar waard, tegen 1,0964 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 4,2 procent tot 56,19 dollar. Brentolie kostte 4 procent meer op 60,60 dollar per vat.