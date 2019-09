VEB blijft bezorgd over verdienmodel BAM

Wat vindt VEB van Volker Wessels? Hoe het aan de man/vrouw werd gebracht een aantal maanden terug en hoe er nu door de directie mee om wordt gegaan? En hoe de holding wellicht alvast een exit aan het voorbereiden is? (blijkens het opbouwen van een groot belang in huisbank NIBC ?) Kan dat nou allemaal door de beugel ? Er is geen bouwvakker te bekennen in het "bestuur". Allemaal gladde bankiers, economen en gejeesde politici. Het hoofd staat daar echt totaal niet naar bouwvakken. Ik ben benieuwd naar de bevindingen... Zet u de summiere uitlatingen eens op een rijtje voor en na IPO. En de handelingen. Zijn er ooit aandelen gekocht door de directie ? Waarom doen zij zelf eerder negatief dan neutraal of positief ?. Er worden wat feitjes opgesomd bij de halfjaarcijfers maar daar wordt een directie toch niet voor betaald ??. Ze moeten de slimme oplossingen bedenken en liefst communiceren. Nu blijft de verdenking dat zij bewust de koers zitten te drukken tbv een voordelige exit en dat is moreel knap beroerd, sterker nog; comissarissen berg u maar vast als dit de uitkomst wordt...("management" buy out).