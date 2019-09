Fed-bestuurder: vooruitzichten economie minder

Gepubliceerd op | Views: 1.762 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie verkeert nog in een goede staat, maar de vooruitzichten verslechteren omdat er meer risico's en onzekerheden op de loer liggen. Dat verklaarde de president van de Federal Reserve Bank van New York, John Williams, in een toespraak. Hij gaf aan de economische ontwikkelingen nauwlettend te volgen en klaar te staan om op te treden om de groei te ondersteunen.

Volgens Williams is de economische groei in de Verenigde Staten nog goed, geholpen door robuuste consumentenbestedingen. Die compenseren volgens hem voor zwakkere bedrijfsinvesteringen. Ook wijst hij op een lagere export en afzwakkende industriecijfers. Die zijn volgens hem een weergave van de tragere wereldeconomie en de onzekerheid door de handelsspanningen.

De grootste risico's voor 's werelds grootste economie zijn volgens Williams de afkoelende wereldgroei en geopolitieke onzekerheden, waaronder de mogelijkheid van een harde brexit. Daar komt de Chinees-Amerikaanse handelsvete bovenop.

Beige Book

Bestuurder Robert Kaplan van de Fed in Dallas zei in een speech in Toronto dat de Amerikaanse economie een gemengd beeld toont. De consumentenuitgaven zijn sterk, maar het is niet verrassend dat in de industrie zwakte is te zien omdat de handel minder sterk is, aldus Kaplan.

Zijn collega van de Fed in Boston, Eric Rosengren, verklaarde dat de economische condities in de VS over het algemeen vrij gunstig zijn. Er is geen onmiddellijke noodzaak voor een renteverlaging tenzij duidelijk is dat de economie verder afzwakt, aldus Rosengreen in een speech.

De Fed komt later op de dag met zijn zogeheten Beige Book naar buiten. Dat geeft inzage in de staat van de economie van de VS. Naar verwachting gaat de Amerikaanse koepel van centrale banken later deze maand de rente verder verlagen. Eind juli kwam de Fed met de eerste renteverlaging in meer dan tien jaar.