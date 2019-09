'ECB moet beleid tegen het licht houden'

Het wordt steeds gekker nu gaat de centrale bank zich ook met energietransitie bezighouden. Nou inslaan dat groene spul want het casino gaat nu ook deze markt op rekening van Jan met de korte achternaam ondersteunen. Daarnaast 2% inflatie....we hebben %^#$ al jaren buitensporige inflatie dat heet assetinflatie (consumentindex is maar een vorm van inflatie en volgt allang koopkracht niet meer) wat een smerig vies oncontroleerbaar zooitje is dat toch de ECB