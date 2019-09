Orkaan Dorian raakt prijsvechter JetBlue

Gepubliceerd op | Views: 498 | Onderwerpen: luchtvaart

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse prijsvechter JetBlue Airways heeft zijn omzetverwachting voor het derde kwartaal neerwaarts bijgesteld. Onder meer de te verwachte gevolgen van de orkaan Dorian op de Bahama's en politieke instabiliteit in Puerto Rico zullen de prestaties drukken, zo verwacht de onderneming.

JetBlue verwacht dat de omzet per gevlogen stoel in de periode tot 2 procent zal afnemen, en op zijn best stabiel zal blijven. Eerder rekende JetBlue nog op een groei van 0,5 procent tot 3,5 procent per gevlogen stoeltje.

Het aandeel JetBlue ging in de Amerikaanse voorbeurshandel omlaag.