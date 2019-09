Topman Deutsche Bank ziet hoger rendement

Gepubliceerd op | Views: 325

FRANKFURT (AFN/DPA/BLOOMBERG) - De topman van Deutsche Bank denkt dat de omvangrijke herstructurering van de Duitse bank zal leiden tot hogere rendementen voor aandeelhouders, ondanks de lage rentes en de afzwakkende economie. Dat verklaarde bestuursvoorzitter Christian Sewing op een bankenconferentie in Frankfurt.

Deutsche Bank is bezig 18.000 banen te schrappen om miljarden aan kosten te besparen en bouwt zijn handelsactiviteiten af. Daarmee wordt de basis gelegd voor toekomstige groei, terwijl het financiële concern is voorbereid op economische afkoeling, verklaarde Sewing. "Niemand twijfelt eraan dat we in de juiste richting gaan met de nieuwe plannen", aldus de topman.

Om het vertrouwen van Sewing in Deutsche Bank te onderstrepen werd maandag nog bekend dat hij de komende jaren elke maand 15 procent van zijn nettomaandsalaris zal gebruiken voor de koop van aandelen van het bedrijf. Deze inkoop loopt van september tot en met december 2022. Dat zou neerkomen op een totaalbedrag van circa 850.000 euro.

De grootste bank van Duitsland verkeert al enige tijd in zwaar weer, met onder meer een gedaalde beurskoers, grote verliezen en hoge boetes voor misstanden uit het verleden. Eerder dit jaar liepen nog fusiegesprekken tussen Commerzbank en Deutsche Bank spaak.