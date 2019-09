Fiat voor fusieplan Berlusconi's bij Mediaset

Gepubliceerd op | Views: 852 | Onderwerpen: autoindustrie

COLOGNO MONZESE (AFN/BLOOMBERG) - De familie van de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi heeft een overwinning behaald op de bijzondere aandeelhoudersvergadering van Mediaset. Het Italiaanse mediaconcern krijgt de meerderheid van de stemmen voor grootscheepse wijzigingen in de bedrijfsstructuur. De holdingmaatschappij waarin de belangen van de familie Berlusconi zijn ondergebracht is grote voorstander van die plannen.

Bij de aandeelhoudersvergadering was de opkomst volgens Mediaset 63 procent. Daarmee had het Berlusconi-vehikel Fininvest met zijn belang van 46 procent zich al verzekerd van de benodigde meerderheid van twee derde van alle stemmen van de aanwezige beleggers. Aandeelhouders van de Spaanse tak van Mediaset moeten nog stemmen, maar dat is een formaliteit omdat het bedrijf zelf meer dan de helft van alle aandelen bezit.

Mediaset wil zijn Italiaanse activiteiten en een meerderheidsbelang in Spaanse activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, dat op papier in Nederland is gevestigd. Die nieuwe opzet zou de slagkracht van Mediaset vergroten in de concurrentiestrijd met entertainmentreuzen als Netflix en Walt Disney.

Vivendi fel tegen

Een andere grote aandeelhouder, het Franse mediaconcern Vivendi, is fel gekant tegen de hervorming. De Fransen vinden dat hiermee de macht van de Berlusconi's te groot wordt ten koste van andere aandeelhouders. Vivendi kon bij het stemmen maar beperkt gebruikmaken van zijn belang van 29 procent, omdat aan slechts 10 procent stemrecht was verbonden.

Vivendi kondigde tijdens de aandeelhoudersvergadering aan de samenvoeging met "alle juridische middelen" te bestrijden in alle voor Mediaset relevante rechtsgebieden. Daarmee ligt ook de weg open voor een rechtszaak tussen de twee mediabedrijven voor een Nederlandse rechtbank.