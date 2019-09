Damrak over breed front omhoog

Gepubliceerd op | Views: 1.937

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag over een breed front omhoog. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar ontwikkelingen rond de brexit in het Verenigd Koninkrijk en de Italiaanse politiek.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 564,14 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 815,70 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 1,3 procent.

In Milaan dikte de hoofdindex 1,5 procent aan. Door de samenwerking tussen de Democratische Partij (DP) en de Vijfsterrenbeweging (M5S) zijn nieuwe verkiezingen in Italië voorkomen. De Londense FTSE won 0,7 procent. Het Britse Lagerhuis stemt woensdag over een motie die een no-dealbrexit moet voorkomen. Als de motie wordt aangenomen wil premier Boris Johnson waarschijnlijk nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Hongkong

Sterkste stijger in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 2,9 procent. Verfconcern AkzoNobel (min 0,2 procent) was de enige verliezer na een verkoopadvies door Berenberg. In de MidKap stond kabel- en telecombedrijf Altice Europe bovenaan met een plus van 3,4 procent. Bouwer BAM was de enige daler met een min van 0,4 procent. Op de lokale markt werd Curetis bijna 24 procent meer waard. Het Duitse biotechnologiebedrijf gaat fuseren met zijn Amerikaanse branchegenoot OpGen.

De Europese verkopers van luxegoederen profiteerden van berichten dat het bestuur van Hongkong de controversiële uitleveringswet met China formeel zal intrekken. In de stad is het al maanden onrustig door protesten tegen het omstreden wetsvoorstel. Kering en LVMH wonnen rond 3 procent in Parijs.

Olieprijzen

Thales klom 5,5 procent. Het Franse technologieconcern boekte meer omzet en winst in het eerste halfjaar, mede dankzij de overname van het Frans-Nederlandse Gemalto. In Frankfurt steeg Delivery Hero 5 procent. Het Duitse maaltijdbestelbedrijf schroefde zijn omzetdoel op.

De euro was 1,0986 dollar waard, tegen 1,0964 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 54,25 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 58,51 dollar per vat.