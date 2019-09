Curetis gaat samen met Amerikaans OpGen

Persbericht staat er wel degelijk (bij "news") maar heeft alleen de verkeerde datum. Bovendien zit e.e.a. volgens mij iets anders in elkaar dan de diverse nieuwssites stellen (of mijn intrepetatie is fout): Curetis GmbH heeft alle productie + intelectuele eigendom in handen. Curetis GmbH is een 100% dochter van Curetis NV (dus het fonds dat hier in Amsterdam genoteerd is). Curetis GmbH wordt aan OpGen verkocht waarbij er aan Curetis NV in aandelen OpGen betaald wordt aan Curetis NV. Curetis NV gaat de ontvangen aandelen OpGen distribueren aan zijn aandeelhouders. Wat er vervolgens met Curetis NV gebeurd staat nergens te lezen. Krijgen we er dan weer een lege beurshuls bij?