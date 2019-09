Gepubliceerd op | Views: 1.521

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Curetis gaat samen met de Amerikaanse branchegenoot OpGen. Dat hebben de twee bedrijven bekendgemaakt. Het samengevoegde bedrijf wordt ongeveer 24 miljoen dollar waard. Het Duitse Curetis heeft een beursnotering in Amsterdam.

De fusie wordt gestructureerd als een overname van Curetis door OpGen. Daarna krijgt Curetis 2.662.564 nieuwe aandelen in OpGen, wat neerkomt op 72,5 procent van het fusiebedrijf. Die aandelen wil Curetis doorgeven aan zijn huidige aandeelhouders.

Curetis en OpGen werken beide aan zogeheten moleculaire diagnosticering. Het nieuwe bedrijf krijgt zijn Amerikaanse hoofdkantoor in Gaithersburg waar OpGen gevestigd is en het Europese hoofdkantoor komt in Curetis' vestigingsplaats Holzgerlingen. Topman Oliver Schacht van Curetis gaat het fusiebedrijf leiden.

Deal nog niet afgerond

Voordat de deal afgerond kan worden moeten de aandeelhouders van beide bedrijven akkoord gaan. Ook moeten diverse toezichthouders de fusie nog goedkeuren. Naar verwachting is het hele proces begin 2020 afgerond.

Vorige maand maakte Curetis nog bekend dat de publicatie van de halfjaarcijfers uitgesteld zou worden tot 18 september. Toen stelde het bedrijf ook nog bezig te zijn met het bekijken van zijn strategische opties.