BRUSSEL (AFN) - De Belgische bank en verzekeraar KBC schrapt 1400 banen in de komende drie jaar. Ook worden de contracten van 400 externen beëindigt. De aankondiging komt niet geheel als een verrassing. Op woensdag gingen al berichten rond over een ophanden zijnde ingreep.

KBC heeft de voorbije maanden de eigen activiteiten langs de meetlat gelegd. Doel is om de organisatie te optimaliseren en te vereenvoudigen. Ook moeten de ingrepen leiden tot betere besluitvormingsprocessen. Topman Johan Thijs spreekt van een "onvermijdelijke volgende stap" vanwege de almaar veranderende en concurrerende omgeving. Hij benadrukt dat het de organisatie er alles aan gelegen is om wendbaarder te zijn en om sneller beslissingen te kunnen nemen.

In België moet de banenreductie volledig geabsorbeerd worden door een natuurlijke uitstroom. Daarbij wijst de onderneming naar de uitstroom van 500 voltijdsbanen per jaar in voorgaande jaren. Er is volgens de onderneming daarom geen verplicht collectief ontslag of vertrekplan voorzien of nodig.