Berenberg gaat Akzo volgen met verkoopadvies

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het aandeel van AkzoNobel is te duur en de markt heeft te positieve langetermijnverwachtingen voor het bedrijf. Dat zeggen analisten van Berenberg die de verfproducent zijn begonnen te volgen. Zij geven een sell-advies voor Akzo met een koersdoel van 70 euro.

Volgens de marktvorsers van Berenberg is het bij Akzo niet de vraag of het bedrijf niet aan de verwachtingen gaat voldoen, maar vooral of de omzet of de marges tegen zullen vallen. Vanaf 2021 verandert dat mogelijk.

Akzo heeft volgens de analisten weinig mogelijkheden om zelf de prijs te bepalen, waardoor omzetgroei ten koste zal gaan van de winstmarge. Desondanks zijn de meeste andere analisten voor zowel de omzet als de winstmarges positief gestemd.

Overname mogelijke oplossing

De Berenberg-analisten zien in overnames een mogelijke oplossing voor de tegenvallende vooruitzichten. Dat gaat wel ten koste van de teruggave van geld aan aandeelhouders, terwijl die al ingeprijsd lijkt te zijn.

Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op 81,54 euro.