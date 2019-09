Delivery Hero verhoogt omzetdoel

Gepubliceerd op | Views: 241

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - Maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero heeft zijn omzetdoel voor het hele jaar opgekrikt. Het van oorsprong Duitse bedrijf deed in de eerste helft van het jaar goede zaken.

Delivery Hero is nog altijd in Berlijn gevestigd, maar heeft zijn Duitse activiteiten aan de Nederlandse concurrent Takeaway.com verkocht. Het bedrijf is wel nog in een kleine 40 andere markten actief.

Het bedrijf rekent nu op een jaaromzet van 1,4 miljard euro, waar eerder nog werd uitgegaan van 1,3 miljard euro.