Johnson verliest cruciale brexitstemming

Benieuwd of er nog wel 'n tweet komt van Trump over de Britse Brexitstemming.

Trump kan misschien hieruit leren dat men beter het parlement niet buiten spel zet of door te dreigen om eigen partij leden die niet akkoord gaan met hun leider uit de partij te zetten zoals in de UK gebeurde. Dat heet dan democratie, voor wie er nog mocht aan twijfelen of deze laatste nog bestaat.

Zowel Rusland, Turkije, de VS en nu ook de UK gleden(gleden) stilaan af naar landen waar hun leiders steeds meer macht wilden verwerven. Rechters ontslaan die sommige zaken blokkeerden en deze vervangen door gelijkgestemde. Politieke tegenstanders stofferen en ze vragen om het land te verlaten(of gewoon opsluiten zoals in Rusland en Turkije. Centrale bank bestuurders onder druk zetten, importtarieven verhogen zodat de eigen bevolking eronder begint te lijden, enz. Kortom: een aanslag op de scheiding der machten te bewerkstellen.