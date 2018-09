S&P: rating ING niet geraakt door schikking

quote: kenner66 schreef op 4 sep 2018 om 21:29:

Ik had Hamers hoog zitten maar is misschien toch beter dat hij vertrekt heeft er niet veel gebakken voor ons aandeelhouders

Hamers bakt er niets van. Ze hadden deze zaak veel beter moeten oplossen. Ik denk dat Hamers zelf van deze zaak op de hoogte is geweest. Waarom is er niet eerder ingegrepen. Is dit nog het topje van de ijsberg. Het geeft geen vertrouwen in de ING bank. Er is nog veel werk te doen voor ING. Hebben ze wel iets van de crisis geleerd? Zijn prestatiebeloning kan hij wel uit zijn hoofd zetten. Hamers is verantwoordelijk voor de uitvoering.