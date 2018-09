Amazon 1000 miljard dollar waard op beurs

Gepubliceerd op | Views: 819

NEW YORK (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Amazon is op de beurs in New York door de grens van 1000 miljard dollar aan beurswaarde gebroken. Het aandeel werd 2 procent duurder en werd meer dan 2050 dollar per stuk waard.

Na Apple is de webwinkel en techbedrijf de tweede onderneming die meer dan een biljoen dollar waard is. De iPhonemaker was vorige maand de eerste Amerikaanse beursgenoteerde onderneming die deze mijlpaal bereikte.

Amazon is aan een opmerkelijke opmars op de beurs bezig. In de afgelopen twaalf maanden werd het bedrijf meer dan het dubbele waard op de aandelenmarkt. Het bedrijf stelde marktaandeel jarenlang boven winst. De laatste jaren is de winst van de webwinkel, die ook clouddiensten en zijn persoonlijke assistent Alexa heeft, flink gestegen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de winst voor het eerst boven de 2 miljard dollar.

Supermarktbranche

De laatste tijd richt Amazon zich ook steeds meer op de supermarktbranche. Vorig jaar nam het bedrijf in thuisland de Verenigde Staten supermarktketen Whole Foods over. In Seattle, waar Amazon zijn hoofdkwartier heeft, test de onderneming ook een kassaloze supermarkt. Met sensoren en camera's registreert die winkel wat mensen meenemen en rekent dat automatisch af via hun rekening bij Amazon.

Amazon werd in 1994 opgericht als online-boekwinkel door Jeff Bezos. Hij is sinds juli vorig jaar de rijkste man op aarde. Zijn belang van 16 procent in Amazon is nu 160 miljard dollar waard.