PostNL uitblinker op lager Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met verliezen gesloten onder druk van de aanhoudende handelsperikelen en zorgen over opkomende markten. Op het Damrak was PostNL een stevige stijger na een positief besluit van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). ING, dat een megaschikking trof in een witwasonderzoek, leverde juist terrein in.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,1 procent in de min op 553,41 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 788,34 punten. Parijs en Frankfurt daalden tot 1,3 procent. Londen zakte 0,6 procent.

PostNL was uitblinker in de MidKap met een koerswinst van 7 procent. Het oordeel van het CBb dat het bedrijf geen dominante marktpartij vormt, is goed nieuws voor de post- en pakketbezorger. PostNL kreeg als dominante marktpartij te maken met strengere regels, waardoor het bedrijf naar eigen zeggen flink extra kosten maakte.

Grotere dalers

ING (min 1,2 procent) stond bij de grotere dalers onder de hoofdfondsen. De financieel dienstverlener is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro. ING erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen.

In Wenen won Zumtobel bijna 2 procent. De Oostenrijkse verlichtingsmaker heeft de kwartaalwinst flink zien dalen. Het bedrijf herhaalde wel zijn eerder uitgesproken verwachtingen. Concurrent Signify zakte in Amsterdam 0,3 procent.

Handelssancties

In Parijs klom Société Générale 0,9 procent. De Franse bank verwacht 1,2 miljard euro te moeten betalen voor het breken van Amerikaanse handelssancties. De boete komt overeen met de voorziening die de bank heeft getroffen.

WPP raakte in Londen 6,3 procent kwijt. De nieuwe topman van het Britse reclamebureau Mark Read voorziet toch groei voor dit jaar. De winstmarge nam in de eerste jaarhelft echter af. WPP heeft een roerige periode achter de rug. In april trad Martin Sorrell af als topman wegens beschuldigingen van misbruik en wangedrag.

De euro was 1,1567 dollar waard, tegen 1,1622 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 70,36 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,6 procent tot 78,58 dollar per vat.