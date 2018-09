Altice rondt verkoop zendmasten Portugal af

Gepubliceerd op | Views: 887 | Onderwerpen: Portugal

PARIJS (AFN) - Altice Europe heeft de verkoop afgesloten van een belang van 75 procent in het bedrijf Towers of Portugal, waar ongeveer 3000 telecommasten in Portugal in zijn ondergebracht.

Het belang is voor circa 500 miljoen euro verkocht aan de infrastructuurtak van Morgan Stanley en investeerder Horizon Equity. In juni kondigde Altice de deal aan, samen met de verkoop van zendmasten in Frankrijk.