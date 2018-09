NIBC geeft weer obligaties uit

Gepubliceerd op | Views: 503 | Onderwerpen: NIBC, obligaties

AMSTERDAM (AFN) - NIBC heeft voor 500 miljoen euro aan nieuwe obligaties uitgegeven. De stukken hebben een looptijd van tien jaar.

Volgens NIBC was de interesse in de obligaties groot met meer dan vijftig investeerders uit heel Europa. Zij tekenden in totaal voor ruim 800 miljoen euro in. Eerder dit jaar werden door de zakenbank ook al leningen in de markt gezet.