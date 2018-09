Baas BoE hint op verlenging termijn

Gepubliceerd op | Views: 356

LONDEN (AFN/RTR) - Mark Carney, de president van de Britse centrale bank, hint op een langer dienstverband bij de toezichthouder. Volgens eerdere berichten staat zijn vertrek bij de Bank of England (BoE) voor juni volgend jaar op de rol, maar Carney zelf zei dat hij mogelijk ook na die periode op zijn post blijft om continuïteit te garanderen bij economische turbulentie vanwege de brexit.

Carney zei dinsdag dat hij bereid is alles te doen wat nodig is om de druk bij de overheid weg te nemen. De beslissing over het al dan niet aanblijven als bankpresident ligt volgens hem bij de overheid. De aankondiging wordt op termijn verwacht.

Ook zei Carney dat hij gesprekken heeft gevoerd met de minister van Financiën over een ,,soepele brexit en een effectieve overgang bij de Bank of England''.