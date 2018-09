'RvC moet zich buigen over positie ING-baas'

Gepubliceerd op | Views: 2.119

AMSTERDAM (AFN) - De raad van commissarissen van ING moet de positie van topman Ralph Hamers kritisch tegen het licht houden, nu de bank een boete van honderden miljoenen euro's heeft gekregen van het Openbaar Ministerie (OM). Dat zegt directeur Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in een interview met BNR Nieuwsradio.

,,Dat is een logische vraag'', antwoordt Koster op de vraag van BNR of Hamers moet aftreden. ,,Ik denk ook dat het belangrijk is dat de raad van commissarissen zich die vraag wel stelt.'' Volgens Koster plaatst de megaboete ook de discussie over het controversiële salarisvoorstel voor Hamers eerder dit jaar in een ,,heel ander daglicht''.

Voor leden van de VEB die in de financiële sector beleggen is de witwaskwestie een nieuwe teleurstelling, meent Koster. ,,Als aandeelhouder moet je ervan uit kunnen gaan dat naar die punten waarvan elke bankbestuurder weet dat er risico's zijn ook alle aandacht uitgaat.'' ING heeft justitie in totaal 775 miljoen betaald wegens nalatig optreden tegen financiële criminaliteit door zijn klanten. Het gaat om de grootste schikking ooit tussen het OM en een Nederlandse financieel dienstverlener.