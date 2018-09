Gepubliceerd op | Views: 1.110

EINDHOVEN (AFN) - NXP Semiconductors neemt het Amerikaanse technologiebedrijf Omniphy over. Dat werd dinsdag bekendgemaakt zonder het afgeven van financiële details. Het is de eerste overname door de Eindhovense chipproducent, die in de Verenigde Staten een beursnotering heeft, sinds de samenvoeging met het Amerikaanse Qualcomm afgelopen zomer mislukte.

Met de aankoop zet NXP een verdere stap in zijn activiteiten op het vlak van autonoom autorijden. Omniphy is expert op het gebied van zogenoemde ethernetsystemen voor voertuigen, een technologie die data snel doorzet en daarmee van belang is voor de verdere ontwikkeling van autonome auto's.