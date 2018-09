Topman: onacceptabele fouten gemaakt door ING

Gepubliceerd op | Views: 1.865

AMSTERDAM (AFN) - ING is bij het bestrijden van witwassen op ,,onacceptabele'' wijze tekortgeschoten. De bank werkt aan verbeteringen in de bestrijding van financiële criminaliteit en daarbij is ,,blijvende focus'' noodzakelijk. Dat zei topman Ralph Hamers in een toelichting op de boete van honderden miljoenen euro's die ING kreeg opgelegd van het Openbaar Ministerie (OM).

,,Het is geen goede dag voor ING. Het OM heeft tekortkomingen geconstateerd en daar doen we niets aan af'', zei Hamers. ,,De inzet is heel simpel. Van ING mag worden verwacht dat we er alles aan doen om witwassen te voorkomen.''

Justitie constateerde dat ING tussen 2010 en 2016 te weinig deed om financiële malversaties door klanten te voorkomen. Zo greep de bank te laat in toen een telecomprovider via Nederlandse ING-rekeningen miljoenen smeergeld betaalde aan een bedrijf van de dochter van de Oezbeekse president. Ook kwam het witwassen van miljoenen euro's door ING-klanten te laat aan het licht.

Maatregelen

Volgens Hamers waren die tekortkomingen te wijten aan een gebrek aan afstemming tussen commerciële afdelingen en medewerkers die op wettelijke naleving moeten toezien. Hij vertelde verder dat het OM geen bewijs heeft gevonden dat medewerkers op individueel niveau hebben meegeholpen aan criminele activiteiten, noch dat ze daar persoonlijk baat bij hebben gehad.

Niettemin heeft ING maatregelen genomen tegen een ,,tiental medewerkers'' die duidelijk steken hebben laten vallen. Die ingrepen variëren van het uit functie zetten van een personeelslid tot het schrappen van bonussen. Hamers en andere leden van de raad van bestuur blijven overigens wel in functie, maar zien ook af van hun bonus.

ING ging akkoord met een boete van 675 miljoen euro en een ontneming van 100 miljoen euro. Voor dat bedrag, dat maandag is overgemaakt, had ING nog geen voorziening genomen omdat het de hoogte van de geldstraf niet in kon schatten. De geldsom wordt als speciale post opgenomen in de cijfers over het derde kwartaal.