Nieuwe voorzitter beroepscommissie Kifid

AMSTERDAM (AFN) - Wanner Los wordt per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de Commissie van Beroep bij klachteninstituut Kifid. Los is de opvolger van Frits Salomons die per 1 april als voorzitter terugtrad, maar wel lid blijft van de beroepscommissie.

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten, ondernemers en financiële dienstverleners tegen uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid. Los is momenteel senior rechter bij de Rechtbank Noord-Nederland. Hij was al als sinds 2013 als vice-voorzitter bij de beroepscommissie betrokken. Zijn benoeming heeft al de goedkeuring van de minister van Financiën.