Philips haalt Australische opdrachten binnen

Australië

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft twee langetermijncontracten getekend voor het onderhoud aan medische beeldvormende apparatuur in negen ziekenhuizen in de Australische staat New South Wales. Het gaat om twee contracten met een looptijd van twintig jaar. Financiële details zijn niet bekendgemaakt

De deals zijn gesloten met de gezondheidsdiensten van de districten Illawarra Shoalhaven en Nepean Bleu Mountains. Philips levert apparatuur voor medische beeldvorming. Daarnaast verzorgt het bedrijf onder meer upgrades en onderhoud aan apparatuur van de ziekenhuizen, inclusief die van andere fabrikanten. Ook levert Philips een programma voor data-analyse.