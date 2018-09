Nieuwe bestuurder bij Probiodrug

Gepubliceerd op | Views: 393 | Onderwerpen: biotechnologie

HALLE (AFN) - Probiodrug heeft Michael Schaeffer benoemd tot executive vice president Business and Strategy. Dat werd dinsdag bekendgemaakt.

Schaeffer is in augustus al begonnen. Hij brengt meer dan vijftien jaar ervaring met zich mee in uit de farma- en biotechindustrie.