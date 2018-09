ING in schijnwerpers op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 4.596

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag iets hoger te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen. Veel aandacht zal in Amsterdam uitgaan naar ING dat bekendmaakte een megaschikking te hebben getroffen. Beleggers houden verder de ontwikkelingen op het internationale handelsvlak in de gaten en kijken uit naar de opening van de Amerikaanse beurzen. Ook de zorgen over de opkomende markten zorgen voor terughoudendheid.

ING trof een schikking met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De financieel dienstverlener is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro. ING erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen. JPMorgan verlaagde daarnaast het advies voor het aandeel.

Ook Unilever staat in het nieuws. De Duitse supermarktketen Kaufland haalt ongeveer 480 producenten van het levensmiddelenconcern uit de schappen. Reden is een geschil over inkoopprijzen. Volgens Kaufland zou Unilever de prijzen van zijn producten drastisch hebben verhoogd.

PostNL

PostNL zal mogelijk bewegen op het besluit van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Volgens het CBb is het postbedrijf geen dominante marktpartij en heeft het onterecht miljoenen aan kosten gemaakt door regels die zijn opgelegd over het bezorgen van brieven van andere partijen. De strengere regels die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) eerder oplegde aan PostNL gelden daadoor met terugwerkende niet meer.

Luchtvaartmaatschappij KLM en pilotenvakbond VNV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de piloten. De nieuwe cao bevat afspraken die de partijen op 1 mei al maakten. Daarbovenop is afgesproken dat werkdrukverlichting eerder ingaat.

Euro

De Europese beurzen sloten maandag verdeeld. De AEX-index klom 0,2 procent tot 559,78 punten en de MidKap steeg 1,1 procent tot 793,27 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen eindigden tot 1 procent hoger. De beurs in Frankfurt verloor 0,1 procent. Op Wall Street bleven de beurzen gesloten vanwege de viering van Labor Day.

De euro was 1,1602 dollar waard, tegen 1,1622 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 70,10 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,1 procent tot 78,04 dollar per vat.