ING schikt voor honderden miljoenen met OM

quote: easy56 schreef op 4 sep 2018 om 08:33:

De Goldmannetjes verkochten polissen met mooi verhaaltje en gingen gelijk short!



RABO woekerpolissen verhaal.



Allemaal misverstanden en nalatig:-)





De Goldmannetjes verkochten polissen met mooi verhaaltje en gingen gelijk short!RABO woekerpolissen verhaal.Allemaal misverstanden en nalatig:-)

Je schopt jezelf hier onderuit, makkelijker moet je het niet maken. :)We hebben het hier over deze casus. Dat jij er van alles en nog wat bij haalt moet jij weten, maar deze casus an sich is niet crimineel.ING heeft deze casus nota bene zelf gemeld bij de toezichthouders dat ze tekort waren geschoten.De andere casussen waar je nu mee komt, kun je rustig een ander topic over vullen, en of die crimineel waren of niet laat ik voor nu in het midden. Maar deze casus is dat overduidelijk niet.Wel lekker makkelijk he? Bankje bashen :)