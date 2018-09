Lavide kan geen accountant vinden

Gepubliceerd op | Views: 442

ALKMAAR (AFN) - Lavide heeft grote problemen met het vinden van een controlerend accountant over het boekjaar 2018. Het bedrijf heeft inmiddels contact gezocht met toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) om tot een oplossing te komen ,,voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen op het gebied van het opleveren van een gecontroleerde jaarrekening''.

De acht kantoren die gerechtigd zijn en over een vergunning voor het type werkzaamheden dat wordt gevraagd beschikken, gaven volgens Lavide als hoofdreden aan dat ze vanwege capaciteitsgebrek de werkzaamheden niet konden uitvoeren. Sinds juli zit Lavide zonder accountant. Destijds trok accountantskantoor Grant Thornton zich twee dagen voor de aandeelhoudersvergadering terug voor als controlerend accountant voor boekjaar 2018. Door het late aangeven is Lavide ,,in een moeilijke positie terechtgekomen''

Grant Thornton controleerde eerder de jaarrekening over 2017, maar de deadline daarvan kwam onder druk te staan. Dat kwam volgens een verklaring van Lavide onder meer door capaciteitsgebrek aan de zijde van Grant Thornton. Dat wordt volgens Lavide opgegeven als hoofdreden door Grant Thornton om de rekening over 2018 niet te willen of kunnen controleren.

Optimistisch

Lavide liet verder in een afzonderlijk handelsbericht weten te onderkennen dat de onderneming zeer kwetsbaar is voor onvoorziene omstandigheden. Het bestuur is vanwege de voor de jaren 2018 tot en met 2027 opgestelde resultaatprognoses optimistisch over de kansen en mogelijkheden voor de komende jaren. ,,Op grond van deze ontwikkelingen en de door haar getroffen maatregelen bestaat bij het bestuur van Lavide geen twijfel over de continuïteitsvooruitzichten'', zo leest een verklaring.

Het eigen vermogen kwam aan het einde van de eerste zes maanden van 2018 uit op 442.000 euro. Dat was begin januari nog 654.000 euro. Het verlies na belasting bedroeg 223.000 euro. Lavide gaf eerder overigens aan met veertien gastouderbureaus oriënterende gesprekken te zijn begonnen voor een overname. Het is de verwachting dat er de komende weken geheimhoudingsovereenkomsten worden getekend, zodat de vervolggesprekken die volgen geïntensiveerd kunnen worden.