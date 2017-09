Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - Altice heeft een squeeze-outprocedure in gang gezet om SFR Group volledig in handen te krijgen. De afronding van de overname en het van de beurs halen van SFR vindt volgens het telecombedrijf in het laatste kwartaal van dit jaar plaats.

Altice heeft al meer dan 95 procent van de aandelen in handen. Het bedrijf kondigde vorige maand een bod van 34,50 per aandeel aan voor het resterende belang.