Beyond Meat ziet omzet en verlies oplopen

EL SEGUNDO (AFN) - De maker van vleesvervangers Beyond Meat heeft gedurende de lockdownmaatregelen de supermarktverkopen van zijn vegaburgers en -worsten bijna verdriedubbeld. Om genoeg producten geschikt te maken voor de verkoop in winkels was het bedrijf ook meer geld kwijt, wat leidde tot een groter verlies.

In het tweede kwartaal steeg de omzet van Beyond Meat tot 113,3 miljoen euro, bijna 69 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkopen in Amerikaanse supermarkten stegen met 195 procent. Daarbij speelde mee dat in de Verenigde Staten vleesprijzen enige tijd sterk stegen en de schappen voor echte burgers en worstjes leeg waren, doordat slachthuizen moesten sluiten door corona-uitbraken op de werkvloer.

Die fikse stijging werd deels tenietgedaan door een 60 procent lagere omzet uit de verkoop aan restaurants en cateringbedrijven, die noodgedwongen moesten sluiten of met minder klandizie zaten. Door de onzekerheid over zakelijke klanten geeft Beyond Meat geen prognoses voor de rest van het jaar.

Het nettoverlies liep op tot 10,2 miljoen dollar, tegenover 9,4 miljoen dollar een jaar eerder. Beyond Meat was onder andere miljoenen meer kwijt aan het opnieuw verpakken van vleesvervangers die aanvankelijk naar de horeca zouden gaan. Dit was nodig om de stukjes vegetarisch "vlees" alsnog in de winkelschappen te kunnen leggen.