Virgin Atlantic vraagt faillissementsbescherming in VS aan

Jaah, meneer Branson vond in 2008 nog dat men de banken maar om had moeten laten vallen. Anno 2020 wilde deze miljardair graag Britse staatssteun voor zijn vliegtuigmaatschappij die gevestigd is in de Britse Virgin Eilanden om de belastingen van de UK ter vermijden. De hypocrisie reikt diep bij deze zelfverklaarde avonturier en expert zakenman.