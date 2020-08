Goudprijs stijgt tot boven de 2000 dollar

Vrij logisch dat mensen hun heil in alternatieven zoeken, gelet op de zeer onstuimige jaren die eraan komen. In Nederland zal de werkloosheid tot 10-15 procent van de totale beroepsbevolking oplopen en in landen als Spanje richting de 30-40 procent. Mensen beseffen niet dat we letterlijk alle luxe die we kennen aan het weggooien zijn om een select aantal zwakkeren in leven te houden. Dat is een belangrijke reden waarom mensen hun geld momenteel in onder meer goud en zilver steken, plus alternatieve munten, zoals een Bitcoin.