'Meer omzet en kleiner verlies voor Galapagos'

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Galapagos heeft naar verwachting in het tweede kwartaal een hogere omzet in de boeken gezet ten opzichte van een jaar geleden. Onder de streep resteert daarnaast waarschijnlijk een kleiner verlies dan in dezelfde periode in 2019. Dat komt naar voren uit de consensus van analistenramingen samengesteld door persbureau Bloomberg.

Naar verwachting zet Galapagos bij de publicatie van de cijfers donderdag nabeurs bijna 125 miljoen euro aan kwartaalopbrengsten in de boeken. Dat was een jaar terug nog 108,5 miljoen euro. Analisten voorzien daarbij een operationeel verlies van bijna 47 miljoen euro en een negatief nettoresultaat van 43,5 miljoen euro. In het tweede kwartaal van vorig jaar was nog sprake van minnen van respectievelijk zo'n 98 miljoen en circa 96 miljoen euro.

Het onder meer aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf profiteert nog altijd sterk van de in juli gesloten samenwerkingsdeal met farmaceut Gilead. De Amerikanen trokken de portemonnee voor inzage en toegang tot de onderzoeks- en klinische programma's van Galapagos, dat daardoor veel geld kreeg om zijn onderzoekswerk en ontwikkelingsactiviteiten uit te breiden en te versnellen.

Omzet

De onderneming wist de omzet in de eerste drie maanden van het jaar ook al flink op te voeren. Maar Galapagos gaf toen ook flink meer uit, onder meer aan onderzoek en ontwikkeling en het voorbereiden voor de commerciële introductie van zijn medicijn filgotinib. Daardoor leed het bedrijf toen ook een iets groter verlies dan een jaar eerder. Daarnaast schroefde het bedrijf zijn prognose voor de 'cashburn' toen iets terug, als gevolg van de tijdelijke onderbreking van de rekrutering of uitgestelde start van sommige klinische studies in verband met de corona-uitbraak.

Galapagos heeft eerder aangegeven erop te rekenen dat filgotinib dit jaar wordt goedgekeurd voor de behandeling van reuma. Afgelopen periode werden al verschillende vorderingen gemeld. Zo hebben Galapagos en Gilead onlangs nog een positief advies gekregen van een commissie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor twee doses van filgotinib-tabletten.

Intussen loopt het onderzoek naar de verschillende mogelijke toepassingen van het middel ook gewoon door. Een studie over gebruik van filgotinib voor de behandeling van chronische darmonsteking zorgde in mei nog voor een heftige koersreactie. Het aandeel Galapagos ging tijdelijk zwaar onderuit, omdat niet bij alle doseringen sprake was van goede resultaten.