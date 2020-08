Weer aanzienlijke stijging fabrieksorders VS

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De fabrieksorders in de Verenigde Staten zijn in juni met 6,2 procent gestegen, nadat in mei ook al sprake was van een sterke opleving na de klap van de coronacrisis. Dat werd duidelijk uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel.

Economen rekenden in doorsnee op een stijging van 5 procent. In mei namen de fabrieksorders met een herziene 7,7 procent toe.

Daarnaast werd op basis van een definitief cijfer gemeld dat de orders voor duurzame goederen in juni met 7,6 procent zijn gestegen. Bij een voorlopige raming werd een stijging van 7,3 procent gemeld.