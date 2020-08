Weinig beweging op Damrak na bedrijfscijfers

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index kwam dinsdag in de middaghandel niet ver van zijn plek. Beleggers verwerkten een keur aan cijferberichten van grote bedrijven, waarbij die van speciaalchemieconcern DSM tegenvielen. Elders in Europa waren ook overwegend kleine verliezen te zien, na forse koerswinsten een dag eerder.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na het openen van de Amerikaanse beurzen 0,1 procent lager op 557,34 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 773,54 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen ging tot 0,4 procent omlaag. Parijs steeg 0,1 procent.

Van de hoofdfondsen was DSM de grote verliezer met een min van 3,4 procent. Het speciaalchemieconcern zag het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal dalen als gevolg van zwakkere prestaties bij zijn materialendivisie, die veel klanten heeft in de door de coronacrisis getroffen auto-industrie. Vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield stond bovenaan met een koerswinst van 3,3 procent.

Air France-KLM was in de MidKap een van de grote winnaars met een stijging van 3,2 procent. Volgens de Franse zakenkrant La Tribune rekent Air France op een operationeel verlies van 2,9 miljard euro voor heel het jaar. In Londen won BP 6,3 procent dankzij meevallende resultaten van het Britse olie- en gasconcern.

Diageo raakte 5,1 procent kwijt. Het moederbedrijf van whiskymerk Johnnie Walker en biermerk Guinness werd flink geraakt door de coronacrisis. De Britse prijsvechter easyJet klom 8,7 procent na een uitbreiding van zijn vluchtschema voor de zomer door een sterke vraag naar vakantievluchten.

In Frankfurt won Infineon 3,4 procent. De Duitse chipmaker presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en ziet tekenen van herstel op de belangrijke automarkt. Het Duitse chemiebedrijf Bayer (min 2,7 procent) kampte tijdens de virusuitbraak met het wegvallen van de niet-coronagerelateerde geneeskunde en verkocht daardoor minder medicijnen.

De euro was 1,1735 dollar waard tegen 1,1743 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 40,62 dollar. Brentolie daalde 1 procent in prijs tot 43,71 dollar per vat.