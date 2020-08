Amazon krijgt groen licht voor belang in Deliveroo

Gepubliceerd op | Views: 26

LONDEN (AFN) - De Britse marktwaakhond CMA heeft definitief toestemming gegeven voor een investering van Amazon in maaltijdbezorgingsbedrijf Deliveroo. De autoriteit oordeelde dat een belang van 16 procent de eerlijke concurrentie op het vlak van maaltijdbezorging en online boodschappen niet in gevaar brengt.

De toezichthouder van het Verenigd Koninkrijk opende een onderzoek naar de eerder bekend gemaakte deal, omdat werd gevreesd voor een vermindering van de concurrentie op de Britse markt voor maaltijdbestellingen. Mocht Amazon in de toekomst meer controle krijgen over Deliveroo, dan kan er opnieuw een onderzoek geopend worden, zo waarschuwde CMA.

Amazon maakte vorig jaar bekend meer dan een half miljard dollar te willen investeren in Deliveroo. Daarmee krijgt de Amerikaanse webwinkelreus een minderheidsbelang in de maaltijdbezorger, inclusief een zetel in het bestuur.