Prijsvechter easyJet ziet vraag naar vluchten weer toenemen

De "manager Zuid Oost Azie" van de KLM kan nog voor de middaglunch vertrekken, gewoon met de Lease Audi van het bedrijf, in een keer door naar de camping bij Nijkerk, niemand zal het verschil merken.



Het zijn Glory Jobs, ego-dingetjes, in ieder geval niet meer van deze tijd, 118K euro doet deze meneer, en hij weet het zelf ook: Het stelt niets voor, ik doe geen ene malle moer.



En dan te bedenken dat er heel wat meer regios en landen op deze aardkloot zijn waar "onze nationale trots" op vliegt.



Ik ben fan van de KLM, het product, de mooie vliegtuigen, Schiphol daarbij, maar ik walg van die managers figuren die niets bijdragen in wat dan ook, het zijn uitvreters!